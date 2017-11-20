Кто виноват в том, что учащиеся колледжа нападают друг на друга ножом, избивают девушек? (видео)
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|Резюме
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«У меня есть один вопрос к узбекскому народу, особенно к молодежи: что происходит с учащимися колледжей? Если они режут друг друга ножом, избивают девушек… В этом виноваты сами учащиеся или те, кто воспитывает их? Это видео было снято в одном из колледжей в Джизаке. Оно распространилось на этой неделе. Избиение девушки происходит, предположительно, в медицинском колледже».
Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!
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