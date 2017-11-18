Шавкат Мирзияев посетит Южную Корею 22-25 ноября

Глава Узбекистана Шавкат Мирзияев 22-25 ноября по приглашению президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея, сообщила пресс-служба узбекского президента.

«В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике», – говорится в сообщении.

Мирзияев также встретится со спикером Национальной Ассамблеи и премьер-министром Кореи, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

По итогам визита ожидается совместное заявление президентов о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.