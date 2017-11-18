Атамбаев: Я бы хотел, чтобы уровень отношений между Кыргызстаном и Россией сохранился на века

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 17 ноября встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Владимир Путин отметил символизм в том, что первый и завершающий визит главы Кыргызстана состоялся в Россию. «Мне очень приятно отметить, что за время вашей работы в должности президента Кыргызстана существенным образом изменилось качество отношений между двумя странами. Ваша республика стала членом Евразийского экономического союза. Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, а также в гуманитарной сфере», – приводит его слова пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, связанными многовековой историей.

«В этом году мы провели Алтайский форум, в котором приняли участие представители около 30 стран. Больше того, мы договорились провести Всемирный Алтайский конгресс в Кыргызстане. Нам, конечно, надо помнить историю. Потому что народ, который забывает дорогу, которую прошел, он не найдет дорогу в будущее. Я бы хотел, чтобы тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, сохранился навсегда, на века. Вы знаете прекрасно, что были попытки все это разрушить, разломать, повести в другую сторону. И эти шесть лет для меня были очень непростые в этом плане. И, конечно, я болею за то, чтобы вот эти братские отношения, которые мы восстановили, дальше только укреплялись», – сказал президент Кыргызстана.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия, а также ход реализации совместных проектов.