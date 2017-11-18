Франция пытается урегулировать кризис в Ливане. Харири в Париже

Премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл во Францию из Саудовской Аравии для переговоров с президентом Эмманулем Макроном, который пытается урегулировать кризис в Ливане. В пятницу Макрон заявил, что будет рад приветствовать Харири в Париже в качестве премьер-министра Ливана и ожидает его возвращения в Бейрут в ближайшие дни.

Макрон пытается посредничать для решения политического кризиса в Ливане, который вызван конфликтом между проиранскими и просаудовскими группировками. 4 ноября Харири объявил о своей отставке, когда находился в Саудовской Аравии. Однако президент Ливана отказался принять ее и обвинил саудовские власти в попытке задержать Харири против его воли.

​Ранее Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии для консультаций в связи с высказываниями министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о политическом кризисе в Ливане. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что правительство направит ноту протеста послу Германии в Эр-Рияде по поводу того, что, по их словам, было «возмутительными и необоснованными» высказываниями Габриэля после встречи с ливанским коллегой.

Плакат на улице Бейрута с портретом Саада Харири, на котором написано: «Ваше достоинство, достоинство Ливана».

После встречи в Берлине с министром иностранных дел Ливана Гебраном Бассилем Габриэль сказал журналистам, что Европа «не может терпеть авантюризм, который распространился там». Из телевизионной записи Reuters неясно, что Габриэль имел в виду Саудовскую Аравию. По словам представителя саудовских властей, «такие замечания вызывают удивление и неодобрение Королевства Саудовская Аравия, которое считает их бесцельными и основанными на ложной информации, которая не способствует обеспечению стабильности в регионе». МИД Германии приветствовал прилет Харири в Париж и его возможное возвращение в Ливан.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (слева) премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи в Эр-Рияде 16 ноября

Кризис в Ливане стал проявлением соперничества между Саудовской Аравией и ее союзниками против блока, возглавляемого Ираном, в который входит вооруженная ливанская шиитская группировка «Хезболлах». В своем телевизионном заявлении об отставке Харири обвинил Иран и «Хезболлах» во вмешательстве в дела арабских стран, в частности, Саудовской Аравии. Эр-Рияд неоднократно просил своих граждан покинуть Ливан «как можно скорее» с учетом сложившихся обстоятельств. Лига арабских государств должна провести в воскресенье в Каире встречу, созванную по просьбе Саудовской Аравии, где ожидается обсуждение кризиса в Ливане и роли Ирана в регионе.