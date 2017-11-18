Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена Грейс «готовы умереть за то, что считают правильным» и не намерены уступать и признать военный переворот, произошедший на этой неделе. Об этом заявил в субботу племянник Мугабе Патрик Жувао. Обращаясь к агентству Reuters из секретного места в Южной Африке, Жувао сказал, что Мугабе почти не спит с тех пор, как военные захватили власть, но его здоровье по-прежнему «очень хорошее». Как сообщает агентство Рейтер с улиц Хараре, участники демонстрации, развернувшейся в субботу на улицах столицы Зимбабве, готовы идти к президентскому дворцу, чтоб добиваться отставки Мугабе.

В субботу десятки тысяч зимбабвийцев заполнили улицы Хараре с песнями и танцами, заключая в объятия солдат и выражая восторг в связи со скорым уходом в отставку президента Роберта Мугабе, который возглавлял страну на протяжении последних 37 лет. Как сообщает агентство Рейтер, жители столицы Зимбабве не скрывали свои эмоции, когда говорили о необходимости политических и экономических изменений после двух десятилетий репрессий и лишений при правлении Мугабе.

«Это слезы радости, – сказал 34-летний Фрэнк Муциндива, который держал в руках флаг Зимбабве, сообщает Рейтер. – Я ждал всю свою жизнь этого дня, и наконец-то он наступил. Наконец-то мы свободны». Некоторые демонстранты держали плакаты с надписью «Нет династии Мугабе» и взмахивали кулаками в воздух в знак обретения свободы. Другие обнимали солдат, захвативших власть, с возгласами: «Спасибо! Спасибо!» Такие сцен были немыслимы даже неделю назад, отмечает Рейтер.

​«Это наши лидеры сейчас», – сказал 22-летний Заин Моффат, размахивая портретами командующего армией Константина Чивенги и бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагва, увольнение которого привело к военному перевороту.

«Моя мечта – увидеть новое Зимбабве. Я знаю только этого тирана, которого зовут Мугабе, всю мою жизнь!» – сказал он. Правящая партия ЗАНУ-ПФ призвала в пятницу Мугабе уйти в отставку. Об этом сообщила основная государственная газета The Herald, что явно указывало на то, что дни 93-летнего лидера Зимбабве у власти сочтены.

Мугабе, первый и единственный правитель Зимбабве, с момента обретения независимости от Британии в 1980 году, находится в своем роскошном жилом комплексе «Голубая крыша».