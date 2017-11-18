Россия вновь заблокировала в ООН расследование о химоружии в Сирии

Россия вновь заблокировала в Совете безопасности ООН расследование применения химоружия в Сирии. Из-за позиции Москвы совместная миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия прекратила свою работу. Срок ее полномочий истек сегодня утром.

Проект резолюции, предложенный Японией, должен был продолжить работу Объединенного следственного механизма под руководством ООН еще на 30 дней. Но Россия снова воспользовалась правом вето. Оно уже 11 по счету с начала войны в Сирии. Вашингтон обвинил в Москву в пренебрежении жизнями людей, которые стали жертвами химических атак.

В Белом доме заявили, что Россия не уважает разумные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия. В Москве заявляют: расследование нападений проводили неправильно. А сирийское правительство обвинили несправедливо. Комиссия в своих выводах опиралась на беседы с очевидцами, фото и видеоматериалы, а также анализ образцов почвы. Расследование на месте событий не проводили из соображений безопасности. Вето России на голосовании в Совете безопасности осудили Соединенные Штаты.

За сутки до этого Москва наложила вето на другой несогласованный текст, внесенный делегацией США. Еще один американский проект резолюции был блокирован РФ 24 октября. Предложенный Москвой документ, предусматривавший внесение изменений в работу следственной комиссии, был отклонен Совбезом в четверг, не набрав необходимого числа голосов.



Дискуссии в СБ ООН продолжались до последнего момента. Сразу после заседания в пятницу состоялись закрытые консультации, на которых, как сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН, обсуждались «инновационные решения», которые позволили бы продлить работу Совместной миссии без принятия специальной резолюции.

Москва недовольна недавним отчетом экспертов, в котором вина за применение 4 апреля нервно-паралитического газа зарин во время операций вокруг селения Хан Шейхун на севере Сирии возлагается на войска, верные президенту Башару Асаду. Жертвами атаки стали более чем 90 мирных жителей.

Демарш России вызвал резко негативную реакцию Вашингтона и его союзников. По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Москва фактически дает зеленый свет применению боевых отравляющих веществ в Сирии, что является военным преступлением.

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил США в несбалансированном подходе к расследованию военных преступлений в Сирии, а позже заявил журналистам, что отчет ОЗХО «изобиловал принципиальными недостатками» и был просто «смехотворным».