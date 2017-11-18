В Самарканде школа, родители и правоохранительные органы не могут найти причину, толкнувшую 11-летнего мальчика на самоубийство

13 ноября в городе Самарканде повесился ученик средней школы №36. По данным правоохранительных органов, по данному факту возбуждено уголовное дело. После случившегося школу, где учился мальчик, «накрыла волна» проверок.

Зашел в туалет и повесился

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов Самаркандской области, говорившего с репортером «Озодлика» на условиях анонимности, 11-летний школьник повесился 13 ноября.

– Повесившийся мальчик учился в 5-б классе в средней школе №36 в городке Сулим (прежний курган Хишрав – Ред.). Он учился во вторую смену и в 13:00 он должен был прийти в школу. Мальчик повесился приблизительно в 10-11 часов. Он сидел дома и смотрел мультфильм, потом зашел в туалет. Мать, встревоженная долгим отсутствием сына, зашла в туалет и нашла его повешенным на аркане, которым привязывали домашний скот, – сказал сотрудник правоохранительных органов.

Он добавил, что по факту смерти школьника в Самарканде возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

– К расследованию привлечены сотрудники городской прокуратуры и других правоохранительных органов. Его похоронили после проведения судебно-медицинской экспертизы для установления истинной причины смерти. Однако у нас до сих пор нет точного ответа на вопрос о причине смерти 11-летнего школьника, – сказал сотрудник правоохранительных органов Самаркандской области.

Один из соседей повесившегося школьника рассказал «Озодлику», что за несколько дней до трагедии мальчика отругал директор школы.

– Директор школы за два дня до трагедии (11 ноября – Ред.) поругал мальчика. Говорят, что он испугался и повесился, – говорит нашему радио один из соседей мальчика, сведшего счеты с жизнью.

По словам сотрудника правоохранительных органов Самаркандской области, следствие взяло объяснительные у директора школы и матери школьника относительно этой версии.

– Пока эти утверждения не нашли своего подтверждения. Мы разговаривали с каждым из учителей и директором школы. Они написали объяснительные. Проводится следственный эксперимент. Самоубийство – это дело, контролируемое «сверху». Виновный может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас мы серьезно изучаем – был ли подвергнут ребенок жестокому обращению или унижению, – сказал нашему радио сотрудник правоохранительных органов Самаркандской области.

Школу «накрыла волна» проверок

Среднюю школу №36 в Самарканде «накрыла волна» проверок, сообщил «Озодлику» сотрудник Самаркандского областного управления народного образования.

– Приезжали представители Союза молодежи, провели собрание. Кроме того, сотрудники прокуратуры, УВД и СНБ нагрянули с проверками в эту школу. Они провели беседы с одноклассниками повесившегося мальчика. Директора школы вызвали на допрос с прокуратуру, – сказал в разговоре с нашим репортером сотрудник Самаркандского областного управления народного образования.

Он добавил, что версия о том, что «директор школы оказывал давление на ученика», не нашла своего подтверждения.

– Родители мальчика написали, что не имеют претензий к администрации школы. Об этом говорится и в объяснительных учителей. Мы даже не знаем, что стало причиной самоубийства школьника, – сказал «Озодлику» сотрудник Самаркандского областного управления народного образования.

Он сказал, что следствию было предоставлено заключение об удовлетворительном психическом состоянии школьника.

Положительная характеристика

Сосед повесившегося школьника говорит, что семья мальчика всегда была «дружелюбной и материально обеспеченной».

– Повесившийся мальчик был первым ребенком в этой семьей. У него были еще две младшие сестры. Отец мальчика – Руслан-ака – работает в предприятии электрических сетей, мать – домохозяйка. Они всегда были обеспеченными людьми, одной из образцовых семей в нашей махалле, – сказал сосед повесившегося школьника.

Сотрудник правоохранительных органов Самаркандской области подтвердил данную информацию.

– Мы опросили всех одноклассников мальчика. Никто не сказал о нем ничего отрицательного. И в махалле, и в школе мальчик выделялся хорошим поведением, – сказал он.

Волна подростковых суицидов в Самарканде

За последние несколько лет на сайте «Озодлика» был опубликован ряд статей о подростковом суициде в Самаркандской области.

В июне этого года девушка, проживавшая в Тайлакском районе Самаркандской области, покончила с собой, не выдержав позора после изнасилования.

В 2015 году в Каттакурганском районе этой же области ученик 7-класса средней школы №93 повесился после публичных оскорблений со стороны директора школы.

9 ноября этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, выступая на сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области, выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств среди женщин Самаркандской области.

«Этот показатель составляет 145 человек», – заявил глава государства, но при этом не уточнил, к какому периоду относятся эти цифры.

Официальных данных о количестве суицидов в Узбекистане нет.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, если в 2010 году этот показатель составил семь человек на 100 тысяч населения, то по состоянию на 2016-й – 9,2.