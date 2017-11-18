Во всех поликлиниках Ташкента внедрят электронную очередь

Президент Шавкат Мирзияев дал поручения по внедрению электронной системы регистрации во всех первичных медицинских учреждениях Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.

17 ноября глава государства ознакомился с деятельностью семейной поликлиники №61 на массиве 6-А Сергелийского района. В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар.

Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы регистрации пациентов на очередь. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через Интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время, сообщает Podrobno.uz.

Президент дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы.