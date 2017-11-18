В Алматы оштрафовали владельца «машины с номерами ООН»

Полиция Алматы сообщила об обнаружении машины с подложными номерами ООН. Пресс-служба городского департамента внутренних дел сообщает, что автомашина марки Toyota Land Cruiser «с номерами ООН» с установленными на ней стробоскопами и сигнальной звуковой установкой найдена «по сигналу министерства иностранных дел» на паркинге жилого комплекса.

Владелец машины установлен как частное лицо – житель Алматы гражданин А. 1973 года рождения, сообщил сегодня журналистам начальник местной полицейской службы (МПС) ДВД Алматы Жасулан Байкенов.

Сообщается, что в отношении владельца машины составлены два административных протокола по статьям «Нарушение правил установки на транспортное средство устройства для подачи специальных или звуковых сигналов» и «Установка на транспортное средство заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков».

В общей сложности владелец машины, если его признают виновным в правонарушениях, может быть подвергнут штрафу в размере около 68 тысяч тенге (около 200 долларов). Автомашина, сообщает пресс-служба, отогнана на штрафстоянку.