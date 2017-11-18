В Белгороде имам осужден за содействие терроризму

Суд в Белгороде признал виновным в содействии терроризму имама Физули Исмаилова и приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что Исмаилов неоднократно проводил проповеди об «очищении ислама от многобожников», призывал к джихаду. Также, как утверждало обвинение, имам призывал оказывать финансовую помощь террористической группировке «Исламское государство». Исмаилов не признал вину. В суде он заявил, что проводил только мирные проповеди.

В 2016 году суд приговорил Исмаилова к трем годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Тогда имам также отрицал вину, утверждая, что никогда не держал в руках оружия, а в армии не служил из-за проблем со здоровьем.