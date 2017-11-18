Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров

Сергей Кожеуров.

Главным редактором «Новой газеты» 17 ноября избран Сергей Кожеуров. Он сменил на этом посту Дмитрия Муратова, который возглавлял издание с 1995 года. На выборах, которые прописаны в уставе издания, за кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 сотрудника редакции. За этот пост также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.

Сергею Кожеурову 64 года, с 2000 года он занимает пост генерального директора «Новой газеты». Он был первым главным редактором «Новой газеты» до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии.

«Новая газета» была основана покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел в апреле 1993 года. В настоящее время тираж «Новой газеты» – почти 190 тысяч экземпляров.

Back to top
XS
SM
MD
LG