Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров

Главным редактором «Новой газеты» 17 ноября избран Сергей Кожеуров. Он сменил на этом посту Дмитрия Муратова, который возглавлял издание с 1995 года. На выборах, которые прописаны в уставе издания, за кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 сотрудника редакции. За этот пост также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.



Сергею Кожеурову 64 года, с 2000 года он занимает пост генерального директора «Новой газеты». Он был первым главным редактором «Новой газеты» до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии.

«Новая газета» была основана покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел в апреле 1993 года. В настоящее время тираж «Новой газеты» – почти 190 тысяч экземпляров.