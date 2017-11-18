В Ираке армия отбила у «ИГ» последний город

В Ираке армия отбила у признанной во многих странах террористической группировки «Исламское государство» последний город, находившийся под его контролем.

В результате стремительного наступления 17 ноября был освобожден город Рава в долине Евфрата.

В Ираке под контролем «Исламского государства», некогда контролировавшего Мосул и угрожавшего захватом Багдада, остаются только пустынные территории у границы с Сирией.

На территории Сирии у границы с Ираком идут бои за город Абу-Камаль. Исламистов с двух сторон теснят войска сирийского президента Башара Асада и Сирийские демократические силы, поддержанные США.

По оценкам американских военных, группировка «ИГ» потеряла в Сирии и Ираке 95 процентов территории, которую она ранее контролировала.