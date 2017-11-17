В Узбекистане результаты вступительных экзаменов в вузы будут объявлять на следующий день

Согласно Постановлению президента Узбекистана, «О совершенствовании порядка проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших образовательных учреждений республики» внесены существенные изменения в процесс проведения вступительных тестовых испытаний.

Согласно документу, начиная с 2018/2019 учебного года, тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а их результаты будут публиковаться на следующий день после проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.



Как сообщает Nuz.uz, прием в высшие образовательные учреждения по направлениям образования в сферах культуры, искусства, дизайна, изобразительного и прикладного искусства, искусствоведения, архитектуры, музыкального образования, спорта и физической культуры, требующим от абитуриентов особой одаренности, будет осуществляться посредством творческих экзаменов без проведения вступительных тестовых испытаний.