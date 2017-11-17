В ряде мест столицы Кыргызстана запретили митинги до 1 декабря

В Бишкеке введен временный запрет на проведение массовых собраний в ряде мест, включая территорию у зданий правительства, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на Верховный суд Кыргызстана.

По информации Верховного суда, с просьбой о введении запрета в Первомайский районный суд города Бишкека обратилось районное управление внутренних дел. Заявление милиции было удовлетворено 8 ноября.

В решении суда говорится, что запрет на проведение митингов и мирных акций (за исключением официальных культурно-массовых мероприятий) касается также территории у Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, площади Ала-Тоо, территорий у зданий Верховного и городского судов, а также площадки у памятника Чингизу Айтматову.

Ограничение, согласно решению суда, будет действовать до 1 декабря. Причина введения запрета не сообщается. Желающим собраться на пикет предлагается собираться в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

Аналогичный запрет в Бишкеке действовал с 27 июля по 20 октября 2017 года.