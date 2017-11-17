Пентагон сообщил об увеличении числа военных США в Афганистане

Пентагон в четверг сообщил о размещении в Афганистане дополнительных американских войск в количестве трех тысяч человек согласно новой стратегии президента США Дональда Трампа относительно изнуренной войной страны. По ранее объявленным Пентагоном сведениям, численность американских войск в Афганистане составляла приблизительно 11 тысяч человек.

В августе Трамп поручил увеличить число военных по запросу генерала Джона Николсона, главнокомандующего вооруженными силами США в Афганистане и главы миссии НАТО «Решительная поддержка», целью которой называют подготовку, консультацию правительственных войск Афганистана и поддержку им.

«Мы только что завершили направление войск в Афганистан», – сказал директор аппарата объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенанта Кеннет Маккензи. Генерал Джон Николсон ранее заявил, что численность войск в Афганистане необходимо увеличить до 16 тысяч человек. Часть подкрепления, как ожидается, прибудет из других стран – участниц НАТО.

«Новая цифра для Афганистана теперь составляет примерно 14 тысяч. Может быть, немного больше или немного меньше, в зависимости от миссии», – сказал Маккензи.

Дополнительные войска, как сообщается, будут задействованы в подготовке афганских сил безопасности и в предоставлении им консультаций на фоне активизации в Афганистане деятельности движения «Талибан». Помимо отправки дополнительных войск новая стратегия Трампа предусматривает также бессрочное присутствие американских военных в Афганистане. При его предшественнике Бараке Обаме был заложен календарный срок вывода американского контингента.