Россия заблокировала расследования применения химоружия в Сирии

Россия в четверг заблокировала в Совете Безопасности ООН американскую резолюцию о продлении мандата для работы в Сирии Организации по запрещению химического оружия. 11 членов Совета Безопасности проголосовали «за» резолюцию, Россия и Боливия голосовали «против», Китай и Египет воздержались.

В результате решения России международные эксперты Организации с пятницы прекращают свою деятельность, связанную с расследованием случаев применения химического оружия в Сирии.

Россия предъявила большие претензии к недавнему выводу экспертов, в котором возлагается вина на сирийскую армию за применение 4 апреля нынешнего года нервно-паралитического газа зарин во время операций вокруг селения Хан-Шейхун на севере страны, что привело к гибели более чем 90 мирных жителей. Комиссия в своих выводах опиралась на беседы с очевидцами, фото- и видеоматериалы, анализ образцов почвы. Расследование на месте событий не проводилось из соображений безопасности.

Демарш Москвы вызвал резко негативную реакцию Вашингтона и его союзников. По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Россия фактически дает зеленый свет применению боевых отравляющих веществ в Сирии, что является военным преступлением. «Следующий случай использования химоружия будет на вашей совести», – заявила Хейли, обращаясь к российской делегации.

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил США в несбалансированном подходе к расследованию военных преступлений в Сирии , а позже заявил журналистам, что отчет ОЗХО «изобиловал принципиальными недостатками» и был просто «смехотворным».

Россия в десятый раз накладывает вето на резолюции Совета Безопасности, относящиеся к сирийскому кризису.