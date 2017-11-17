На рынках Ташкента установлены предельные цены

На базарах Ташкента с 1 по 30 ноября установлены предельные цены на отдельные виды продуктов.

Перечень утвержден хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым и главами ответственных комитетов и организаций. Государственный Комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции направил документ сообществу Потребитель.уз.

Согласно документу, цена на картофель на базаре не должна превышать 3000 сумов за 1 кг, лук должен стоить не более 2000 сумов, морковь – 1500 сумов, рис – не выше 3600 (сорт «аланга») и 6500 («лазер»).



Максимальный ценник на мясо говяжье – 33000, баранье – 34000, куриное – 18000. Определены предельные цены и на рыбу: сазан, белый амур – не выше 15 000, пестрый толстолобик – 13000, толстолобик – 8000. Яйца – не выше 500 сумов за штуку, пишет Podrobno.uz.

В связи с этим, сообщество Потребитель.уз призывает граждан проявлять инициативу и сообщать о правонарушениях в группе. «Вы – самый лучший контроллер для данного постановления», – отмечают администраторы группы в Facebook.