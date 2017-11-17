Мерил Стрип выразила восхищение работой женщин-журналистов

Американская актриса Мерил Стрип во время церемонии International Press Freedom Award 15 ноября в Нью-Йорке заявила, что восхищается работой женщин-журналистов, которые «стоят за правду» и часто подвергаются давлению и нападениям за свою расследовательскую деятельность.

Она назвала несколько имен, среди которых Татьяна Фельгенгауэр, Юлия Иоффе, Мария Гессен, Нора Эфрон и Мирослава Бич. Трансляция премии опубликована на странице премии в Facebook'е.

По словам Стрип, «никогда не было более увлекательного и опасного времени, чтобы быть журналистом-расследователем. Особенно для женщин». «Я восхищаюсь этими людьми, потому что я не по-настоящему храбрый человек», – сказала она.

International Press Freedom Award – журналистская премия, которая вручается за «мужество при защите свободы слова».

Покушение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Ее доставили в больницу с тяжелым ранением шеи. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов связал нападение на сотрудницу радиостанции с атмосферой ненависти в отношении работников СМИ в России и передал следствию информацию об угрозах, поступавших в адрес Фельгенгауэр.