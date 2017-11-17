Узбекистан создает специальный центр для обучения афганцев

В Узбекистане будет создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Эта структура появится при Министерстве высшего и среднего специального образования.

Как сообщают местные СМИ, новый центр разместится в здании Янгиарыкского сельскохозяйственного колледжа в Термезском районе Сурхандарьинской области. Он займется подготовкой кадров по программам высшего, среднего специального, профессионального образования, а также переподготовкой и повышением квалификации афганских специалистов.

При этом, как следует из документа, обучение будет проходить по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям в соответствии с заявками афганской стороны. В центре планируется открыть очную и заочную формы, а привлекать на работу преподавателей и специалистов будут на условиях почасовой оплаты труда.

Обучение в центре платное, при этом 50% стоимости за своих граждан оплатит направляющая сторона, остальная сумма будет покрыта за счет средств компании «Узбекистон темир йуллари». По окончании учебы выпускникам выдается соответствующий документ об образовании государственного образца, а слушателям курсов – сертификаты.

Для обеспечения эффективности образовательного процесса Узбекистан намерен привлечь профессиональных переводчиков-синхронистов, специализирующихся на соответствующих иностранных языках.

Кроме того, для удобства проживания обучающихся планируется также организовать студенческий городок, где будут предусмотрены места для раздельного проживания студентов, пункты медицинского обслуживания, столовые, прачечные, точки розничной торговли, соответствующие инженерные коммуникации и многое другое.

В свою очередь МИД страны поручено обеспечить оформление въездных виз для афганских граждан, прибывающих на учебу в центр, без взимания консульских и иных сборов. Каждому студенту также гарантируется временная прописка на срок обучения без оплаты госпошлины.