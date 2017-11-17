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Парламент Кыргызстана принял скандальные поправки о ледниках

16 ноября парламент Кыргызстана рассмотрел в третьем чтении поправки в Водный кодекс и одобрил законопроект. Из присутствующих на заседании парламента 85 депутатов 63 проголосовали «за», 22 нардепа высказались против.

По данному законопроекту на вопросы нардепов отвечали члены правительства во главе с вице-премьер-министром КР Дуйшенбеком Зилалиевым, который попросил депутатов поддержать законопроект.

Законопроект, разработанный правительством, позволяет в исключительных случаях золотодобывающим предприятиям переносить ледники для ведения добычи. В частности, речь идет о ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся в непосредственной близости от центрального карьера рудника Кумтор. После вступления поправок в законную силу компания «Центерра», разрабатывающая месторождение Кумтор в Иссык-Кульской области, сможет беспрепятственно вести работу в районе этих двух ледников.

Ряд экологов и гражданских активистов выступали против принятия законопроекта, призывая Жогорку Кенеш не принимать поправки, так как это повлечет за собой серьезные негативные последствия для экологии региона.

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