Сейтказы Матаева освобождают из тюрьмы досрочно

Осужденный председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев выйдет на свободу, если прокурор не внесет протест на решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО). Суд города Капшагай Алматинской области 16 ноября удовлетворил ходатайство Сейтказы Матаева об УДО, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

Решение вступит в силу через 15 дней, в течение которых решение суда может быть опротестовано. Ранее в четверг участвующий в суде прокурор заявил о необходимости оставить без удовлетворения ходатайство Сейтказы Матаева об УДО, мотивировав это необходимостью погасить заявленный властями ущерб.

В октябре прошлого года Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств, выделенных на размещение государственного заказа в СМИ. Его сын, руководитель информационного агентства КазТАГ Асет Матаев, по аналогичному обвинению получил пять лет лишения свободы. Матаевы предъявленные им обвинения отвергли.

Адвокат Сейтказы Матаева Мадина Бакиева сказала, что суд огласил лишь резолютивную часть постановления. По ее словам, не доставленный на заседание из тюрьмы Сейтказы Матаев, которого суд опрашивал дистанционно, в ходе оглашения решения и после промолчал.

В суде защита просила суд учесть достижение 63-летним Сейтказы Матаевым пенсионного возраста и состояние его здоровья. По законодательству Казахстана, отбывающие срок тюремного наказания лица по тяжким преступлениям, достигшие 63 лет, могут подать на условно-досрочное освобождение при отбытии одной трети срока. Сейтказы Матаев уже пробыл в местах заключения более 16 месяцев.

Весной Сейтказы Матаеву сократили по амнистии тюремный срок на два года и восемь месяцев.

По словам родственников, возможность подать ходатайство об УДО для Асета Матаева наступит весной следующего года.