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Старые песни о Путине: в России – новая волна творчества, посвященного президенту

Старые песни о Путине: в России – новая волна творчества, посвященного президенту
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Старые песни о Путине: в России – новая волна творчества, посвященного президенту.

Шансон, КСП, авторская песня, рок, фолк и поп: в России почти не осталось жанра, в котором не было написано хотя бы одной песни о российском президенте-долгожителе. О Путине поют дети, кадеты, депутаты и телеведущие. Хором, под гитару и на государственном телевидении. Вспоминаем самые большие хиты.

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