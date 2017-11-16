В Душанбе студентка покончила с жизнью в знак протеста против нежеланной свадьбы

На минувших выходных студентка II курса биологического факультета Таджикского национального университета Зокирамох Холбоева свела счеты с жизнью, выбросившись из окна 4 этажа. Однокурсники девушки и преподаватели недоумевают, почему успешная студентка решила покончить с жизнью.

Сайвали Караев, сотрудник биофака ТНУ, сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в ночь на субботу, 11 ноября девушка выбросилась из окна квартиры своего дяди, расположенной в районе Гипроземгородка.

«Ничто не предвещало беды, она хорошо училась, посещала группу творческой самодеятельности», – говорит Караев.

Однокурсники узнали о трагической смерти Зокирамох, когда хотели позвать ее на репетицию к конкурсу «Махзар». Девушка была танцовщицей в студенческом кружке и должна была участвовать в конкурсе. Молодые люди поделились мнением о том, что Зокирамох могла наложить на себя руки по «семейным обстоятельствам». Один из студентов на условиях анонимности сообщил, что девушку хотели выдать замуж против ее воли.

Родные Зокирамох, которые проживают в Истаравшане, пока не готовы комментировать ситуацию. Девушка была похоронена 11 ноября на своей малой родине.