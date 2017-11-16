Казахстан вновь заявил о нарушении Кыргызстаном норм ЕАЭС

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК, «вследствие выявленных ранее нарушений действует запрет на поставки в республику продукции 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий».

В Минсельхозе РК подчеркнули, что «наглядным примером несоблюдения кыргызской ветеринарной службой ветеринарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является задержание 22 октября этого года на казахстанско-кыргызской границе 60 голов скота – коз и лошадей, которых без наличия ветеринарного разрешения на ввоз перевозили из Таджикистана в Беларусь».

Казахстанская сторона отмечает, что «за период с 10 октября этого года было выявлено 29 нарушений требований ЕАЭС в области ветеринарии», из них 17 фактов незаконного ввоза продукции зарегистрировано на казахстанско-кыргызской границе. В связи с этим госорганами РК были приняты различные меры – на отдельных перевозчиков наложены штрафы, а некоторые грузы возвращены в Кыргызстан.

В конце прошлой недели стало известно о том, что Казахстан ввел ограничения на ввоз молочной, мясной и кондитерской продукции некоторых производителей из Кыргызстана.

Как сообщили СМИ Казахстана, председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Жандарбек Бекшин объяснил тенденцией «увеличение несоответствующей продукции, ввозимой в Казахстан из Кыргызстана».