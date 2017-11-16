Продюсер из Узбекистана намерена подать в суд на певца Араша (видео)

Руководитель продюсерской компании Nigora Media Group Нигора Соим в разговоре с репортером «Озодлика» заявила, что у нее готовы все документы, чтобы подать в суд на поп-звезду Араша. По словам узбекского продюсера, в связи с отменой концерта певца в узбекской столице она понесла убытки в размере около 50 тысячи долларов. Концерт Араша в Ташкенте был назначен на 13 октября, затем перенесен на 31 октября.

– Согласно договору, я заранее выплатила 50 процентов от общей суммы гонорара Араша, у меня имеется подтверждающий банковский документ (продюсер предоставила редакции «Озодлика» этот документ – Ред.). Кроме того, я отправила билеты всем одинадцати членам его команды, эти билеты сейчас у меня. Но, несмотря на это, Араш не приехал. Концерт отменили. Я была вынуждена вернуть зрителям их деньги, потраченные на билеты. В результате, я понесла убытки в размере около 50 тысяч долларов США. Сейчас у меня готовы все документы для подачи в суд на певца Араша, чтобы он возместил мне все понесенные мной убытки, – говорит нашему репортеру руководитель продюсерской компании Nigora Media Group Нигора Соим.

У певца своя версия отмены концерта

Концерт известного шведского певца иранского происхождения Араша должен был состояться в Ташкенте 31 октября. Однако за день до этого Араш отказался ехать в Узбекистан. В разговоре с «Озодликом» певец объяснил это тем, что узбекские организаторы концерта не выполнили своих обязательств. Араш добавил, что его представитель может более подробно объяснить о причинах отмены его концерта в Ташкенте.

​Продюсер Араша: Мы не получили полностью обещанный гонорар

Продюсер певца Араша Генрик Ульман в разговоре с «Озодликом» 14 ноября сказал, что концерт шведского певца в Ташкенте был отменен по причине того, что продюсерская компания Nigora Media Group не выполнила условия договора.

– Они не заплатили нам полностью обещанный гонорар. Поэтому мы отменили концерт. Наша первая группа должна была вылететь в Ташкент 28 октября. Но если нам не платят полную сумму гонорара, мы не разрешаем членам нашей команды вылетать в страну, в которой запланирован концерт, – говорит продюсер Араша.

Нигора Соим: Араш получил свой гонорар

По словам продюсера из Узбекистана Нигоры Соим, певец Араш не выполнил все условия договора. По ее словам, она заранее заплатила певцу часть гонорара в размере 20 тысяч долларов. Соим предоставила «Озодлику» подтверждающий документ.

Однако в разговоре с нашим репортером продюсер Араша Генрик Ульман обвинил Нигору Соим во лжи и невыполнении условий договора.

– Проблема в том, что они изначально дали нам невыполнимые обещания и с самого начала лгали. Поэтому я решил за день до концерта отменить выступление Араша, – говорит Генрик Ульман.

Нигора Соим признала, что изначально у нее были проблемы с выплатой полной суммы гонорара. Однако продюсер из Узбекистана утверждает, что обещала представителям певца выплатить оставшуюся часть гонорара после приезда Араша в Ташкент.

– Согласно договору, мы должны были заплатить Арашу в общей сложности 40 тысяч долларов. В договоре было указано, что перед его визитом мы должны выплатить ему половину этой суммы. Мы выполнили все условия договора. Но за несколько дней до концерта представитель певца в СНГ по имени Юля потребовала от нас заплатить за выступление Араша в Ташкенте 70 тысяч долларов. Затем они расторгли договор. В качестве причины они привели то, что мы не заплатили за забронированные номера гостиницы, – сказала «Озодлику» руководитель продюсерской компании Nigora Media Group Нигора Соим.

Концерт певца Араша должен был состояться во дворце искусств «Истиклол», рассчитанный на пять тысяч мест. По словам Нигоры Соим, ее продюсерская компания продала около 1 тысяч билетов и пригласительных. Стоимость билетов на несостоявшийся концерт Араша в Ташкенте составляла от 60 до 250 долларов.

В свою очередь, Нигора Соим предоставила «Озодлику» видеообращение Араша, адресованное его узбекским поклонникам. Продюсер говорит, что многие узбекистанцы приобрели билеты на корцерт певца, поверив этой видеозаписи.

​Отказ сотрудничать с узбекской продюсерской компанией

Генрик Ульман в разговоре с нашим репортером заявил, что никогда впредь не будет сотрудничать с продюсерской компанией Nigora Media Group

– Мы больше никогда не будем сотрудничать с ними. Вначале они перенесли дату концерта. Несмотря на то, мы понесли убытки, наша команда не предъявила им никаких претензий. Если дата концерта переносится, то музыкантам певца должны заплатить за это. Во второй раз они снова попросили нас перенести концерт, заявив, что многие находятся на сборе хлопка в связи с началом хлопковой кампании в Узбекистане. Затем эта девушка (имеет ввиду Нигору Соим – Ред.) сказала нам, что у нее возникли проблемы. С самого начала все ее слова были ложью, – сказал «Озодлику» продюсер певца Араша Генрик Ульман.

Напомним, что несколько лет назад Араш отменил свой запланированный концерт в Душанбе. Как сообщали тогда местные СМИ, отмена концерта иранской эстрадной звезды стала причиной массовых хулиганств в таджикской столице.

В 2015 году во время концерта Араша на стадионе «Астана Арена» в казахской столице на ноги певца упал рояль. Врачи после осмотра вынуждены были наложить гипс на левую ногу певца.

Стоит отметить, что концерты или выступления западных звезд в Узбекистане отменяется не впервые.

9 сентября этого года прибывший в узбекскую столицу известный голливудский актер Стивен Сигал не появился на турнире Asian Fight 2017.

Чуть позже интернет-издание Eltuz.com сообщило о том, что Сигал отказался от участия на международном турнире из-за того, что узбекская сторона отказалась выплатить ему гонорар в размере 100 тысяч долларов.

Еще один популярный западный актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм не приехал в Ташкент из-за проблем с выплатой гонорара.

В 2015 году в Ташкенте были проданы билеты на концерт известной зарубежной группы Boney M, однако в тот день перед зрителями выступила узбекская певица Муниса Ризаева.