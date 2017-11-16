Узбекистан выделит порядка $250 млн на борьбу с дефицитом бензина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поручил Минфину выделить до конца 2017 года нефтеперерабатывающим заводам беспроцентную бюджетную ссуду в два триллиона сумов (около 250 миллионов долларов) для импорта углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов.



При этом для скорейшего решения проблемы с дефицитом бензина на заправках 600 миллиардов сумов из них должны быть перечислены уже до конца этой рабочей недели.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, глава государства также поручил выделить дополнительные средства из государственного бюджета компании «Тошшахартрансхизмат» на 2017-2018 год. Это позволит не допустить резкий рост тарифов на транспортные перевозки в Ташкенте.

Еще одна важная мера – снижение с 15 ноября 2017 года налога на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%. Сегодня его плательщиками являются юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа, в том числе через автозаправочные станции.

Мирзияев также освободил на срок до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей углеводородное сырье, импортируемое предприятиями республики, независимо от формы собственности и целей использования.

Нефтеперерабатывающие заводы компании «Узнефтепродукт» получили освобождение от уплаты налога на прибыль, с целевым направлением высвобождаемых средств на обновление, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, а также на увеличение производственных мощностей.

Накануне в Узбекистане резко выросли цены на бензин. Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысилась на 1000 сумов и составила 3800 сумов. Бензин АИ-91 теперь стоит 4300 сумов, при этом цена этой марки бензина до повышения составляла 3000 сумов. Данные цены действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.

Повышение стоимости топлива произошло на фоне серьезного дефицита в регионах страны. Многие заправки получают бензин всего два раза в месяц, а жители вынуждены покупать его у спекулянтов, завышающих цену в полтора-два раза.