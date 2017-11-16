Дарига Назарбаева стала председателем общественного совета МИД Казахстана

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возглавила общественный совет по вопросам деятельности МИД Казахстана, сообщила в среду официальная пресса.

О назначении ее председателем объявлено по итогам очередного заседания совета, которое состоялось в МИД 15 ноября. Дарига Назарбаева сменила на этом посту депутата Бырганым Айтимову, председателя комитета по социально-культурному развитию и науке сената парламента. В своем вступительном слове, сообщает пресс-служба МИД, новый руководитель совета сказала, что «главной задачей общественного совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества».

Пресс-служба сообщает, что очередное заседание общественного совета по вопросам деятельности МИД Казахстана запланировано на весну 2018 года.

Общественные советы – консультативно-совещательные, наблюдательные органы – образуются министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту Казахстана, и органами местного государственного управления по вопросам их компетенции. Согласно официальным данным, в стране действует более 220 общественных советов, число их участников превышает четыре тысячи.

Вехи Дариги Назарбаевой. Фотогалерея «​Азаттыка»​ (сентябрь 2016 года):