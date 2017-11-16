В Туркменистане значительно сокращают штат работников в ряде сфер

В Туркменистане значительно сокращают штат сотрудников водохозяйственной и нефтегазовой сфер, сообщают местные СМИ. Сообщается, что 10 ноября этрапские управления водного хозяйства получили распоряжение из Министерства сельского и водного хозяйства о необходимости кардинального сокращения штатов.

В частности, сообщается, что управления водного хозяйства Марыйского велаята должны до конца текущего года сократить до 50% работников.

Также существенно сокращается штат подразделений нефтегазовой сферы.

По имеющимся данным, с декабря многие региональные подразделения нефтегазовой сферы ликвидируются либо резко сокращают численность сотрудников. Руководители концернов надеются хотя бы часть наиболее востребованных сотрудников не увольнять, а отправить на работу в Балканский велаят. В расположенные в Балканском велаяте крупные нефте- и газоперерабатывающие производства уже пришли распоряжения из Государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть» о необходимости подготовки общежитий и рабочих мест, где вахтовым методом будут работать и проживать работники предприятий из других регионов страны.

«В начале ноября одна треть сотрудников предприятий «Гамышлыджанебит» и «Гумдагнебит» подписали письменное подтверждение, что были проинформированы о сокращении с 1 января рабочих мест. По законодательству Туркменистана, им должны были бы заплатить денежную компенсацию в размере двух окладов. Таким образом, возможно это сделано для того, чтобы не платить положенных денег», – отмечает обозреватель из Туркменистана Аманмырат Бугаев.