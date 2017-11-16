Брата избранного президента Кыргызстана назначат послом КР в Украину

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Украине.

Заместитель председателя комитета, депутат Каныбек Иманалиев подтвердил, что данный вопрос обсуждался на заседании 14 ноября.

По закону, кандидатуру на должности послов предлагает президент КР. В случае, если парламент дает свое согласие, то глава государства издает соответствующий указ.

Жусупбек Шарипов сейчас работает послом КР в арабских странах. Он является родным братом недавно избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

С 2016 года в кыргызстанском посольстве в Украине временным поверенным является Батыркан Сыргабаев.