Число жертв нападавшего в Калифорнии возросло до пяти. Полиция нашла в доме преступника Кевина Нила тело его жены. Местные власти сообщают, что перед тем, как открыть беспорядочную стрельбу по людям, злоумышленник убил свою супругу.

Массовая стрельба произошла во вторник в окрестностях поселка Ред-Блафф на северо-западе штата Калифорния. Вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетами мужчина открыл беспорядочный огонь по разным зданиям, в том числе, начальной школе. На месте погибли четыре человека. Еще десять ранены, включая двоих детей. Преступника застрелила полиция.

Ведется следствие, мотивы нападавшего пока неизвестны. Известно, что соседи преступника ранее обращались в полицию с жалобами на опасное обращение преступника с огнестрельным оружием.