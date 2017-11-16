Назначены заместители генпрокурора РУз

Указами президента Узбекистана от 14 ноября назначены два заместителя генерального прокурора, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ими стали Салом Самадов, работавший заместителем государственного советника Президента по политико-правовым вопросам и Эркабай Таджиев, бывший прокурор Каракалпакстана.

Начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре стал Джахонгир Игамов.