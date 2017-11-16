Спикер парламента Казахстана назвал слова Атамбаева «истеричной речью» с «грязными нападками»

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике высказывания кыргызского президента Алмазбека Атамбаева, которые он высказал сегодня в отношении казахстанской власти. В частности, Атамбаев назвал Нурсултана Назарбаева «престарелым диктатором».

«Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», – написал Токаев в своем Twitter'е.

Атамбаев в своей речи обвинил Казахстан в том, что Кыргызстан де-факто «отрезан» от Евразийского экономического союза и находится в «блокаде». Говоря о будущем ЕАЭС, Атамбаев отметил, что «пока отношения, в первую очередь, экономические отношения между странами союза будут регулироваться не принятыми и подписанными соглашениями и договорами, а капризами и прихотями какого-нибудь царька, то возникает вопрос, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным союзом».

Отношения между руководством Кыргызстана и Казахстана ухудшились в начале октября, когда Атамбаев резко высказался о президенте Казахстана и попытался обвинить его во вмешательстве в президентские выборы. После этого на границе двух стран образовались огромные пробки из грузовых машин. Проблема не решена до сих пор.