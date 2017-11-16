Собчак выдвинется на выборы от партии «Гражданская инициатива»
Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».
«Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремленной в будущее. Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», – заявила Собчак.
Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также призвал к объединению демократических партий вокруг Собчак.
Политическая партия «Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. Ее возглавляет Андрей Нечаев, который в 1992–1993 годах занимал пост министра экономики страны.
Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом «против всех». СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак. Сама телеведущая отрицает связь с Кремлем.
Ранее Собчак предлагали стать кандидатом в президенты от Партии народной свободы (ПАРНАС). Вопрос о выдвижение телеведущей от «Гражданской инициативы», как ожидается, будет рассмотрен на съезде партии в 20-х числах декабря.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое