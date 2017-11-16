Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
В мире

Демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп.

Представители Демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции.

На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули

  • увольнение директора ФБР Джеймса Коми,
  • нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США,
  • действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы,
  • а также уклонение от публикации налоговых деклараций.

Обращение конгрессменов было передано в Палату представителей.

Согласно Конституции США, для импичмента президента необходимо собрать большинство голосов в Палате представителей и двух третей членов Сената.

В июле в Конгресс уже вносили предложение об импичменте, но оно не нашло поддержки среди конгрессменов. В качестве альтернативы демократы предложили учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, был ли во время президентской гонки сговор между командой Трампа и Кремлем.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG