Демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа

Представители Демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции.

На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули

увольнение директора ФБР Джеймса Коми,

нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США,

действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы,

а также уклонение от публикации налоговых деклараций.

Обращение конгрессменов было передано в Палату представителей.

Согласно Конституции США, для импичмента президента необходимо собрать большинство голосов в Палате представителей и двух третей членов Сената.

В июле в Конгресс уже вносили предложение об импичменте, но оно не нашло поддержки среди конгрессменов. В качестве альтернативы демократы предложили учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, был ли во время президентской гонки сговор между командой Трампа и Кремлем.