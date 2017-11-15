Чиновник впервые обсудил с правозащитниками проблему принудительного труда в Узбекистане

13 ноября в офисе Международной организации труда в Ташкенте состоялся круглый стол, в ходе которого заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана обсудил с местными правозащитниками ситуацию, связанную с принудительным трудом в республике. Правозащитники назвали встречу, на которой впервые присутствовал представитель узбекских властей, «историческим событием».

Для участия в круглом столе были приглашены не только местные правозащитники, проводящие мониторинг принудительного труда, в частности, фиксирующие факты принудительного привлечения граждан к сбору урожая хлопка, но и представители Всемирного банка и международной правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch). Об этом «Озодлику» сообщила член правозащитной группы «Бесстрашные» Елена Урлаева.

Она говорит, что участие в круглом столе заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана стало полной неожиданность для местных правозащитников.

– За пятнадцадть минут до начала круглого стола организаторы мероприятия сказали нам, что на встречу пришел представитель властей. «Вы не против его участия?», спросили они нас. Естественно, мы согласились, – говорит Елена Урлаева.

По ее словам, в круглом столе в офисе Международной организации труда (МОТ) в Ташкенте участвовали правозащитники из Джизакской, Бухарской, Хорезмской областей и Каракалпакстана, которые поделились информацией относительно ситуации, связанной с использованием принудительного труда в своих регионах.

Как сказал «Озодлику» один из участников круглого стола в офисе МОТ, хорезмский правозащитник Хайитбой Якубов, в этом году в данной области случаи принудительного привлечения людей к сбору хлопка наблюдались меньше, чем в предыдущие годы.

По словам Якубова, на встрече заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов выслушал выступления правозащитников о фактах использования принудительного труда и признал наличие данной проблемы.

Елена Урлаева говорит, что правозащитники, участвовавшие в круглом столе, остались довольны проведенной встречей.

​– Мы, конечно, рады тому, что правительство начало прислушиваться к мнению правозащитников. Но эта встреча не состоялась бы, если бы не поступил приказ от президента Мирзияев, ​– сказала «Озодлику» ташкентская правозащитница Елена Урлаева.

По ее словам, по итогам круглого стола его участники – правозащитники, представители международных организаций и заместитель министра занятосности и трудовых отношений Эркин Мухиддинов – договорились сотрудничать на основе доверительного диалога и конструктивных предложений в деле искоренения принудительного труда в Узбекистане.

Однако репортеру «Озодлика» не удалось получить комментарии о прошедшем мероприятии ни в ташкентском офисе Международной организации труда, которая выступила организатором круглого стола по проблеме принудительного труда в Узбекистане, ни в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Базирующийся в Берлине «Узбекско-немецкий Форум по правам человека» на протяжении нескольких лет изучает проблему принудительного труда в Узбекистане. Руководитель организации Умида Ниязова в разговоре с «Озодликом» говорит, что нынешняя хлопковая кампания в Узбекистане отличалась своей «двуличностью».

– Вместо отправки людей на сбор хлопка, власти предпочли сбор денег с населения. Об этом я говорю с полной уверенностью, основываясь на многочисленные интервью, проведенные нашей организацией. В этом году наблюдалось много случаев сбора денег с людей для найма сборщиков хлопка, – говорит Умида Ниязова.

Говоря о круглом столе, проведенном 13 ноября в ташкентском офисе МОТ, Умида Ниязова приветствует диалог между властями и правозащитниками на тему принудительного труда в Узбекистане.

– Однако, – говорит Ниязова, – эта встреча сама по себе не решит проблему. В последнее время правительство Узбекистана пытается показать себя прогрессивным перед международными организациями. Состояшийся круглый стол можно назвать одним из проявлений этой попытки. Окончательные выводы можно сделать только после осуществления практических шагов в этом направлении, – сказала «Озодлику» руководитель «Узбекско-немецкого Форума по правам человека» Умида Ниязова.