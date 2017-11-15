Госдума приняла во втором чтении закон о СМИ-«иностранных агентах»

Госдума в среду единогласно приняла во втором чтении поправки, которые позволяют причислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам». Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Третье чтение также должно состояться сегодня.

Согласно тексту поправок, опубликованному накануне, иностранными агентами могут быть признаны СМИ, зарегистрированные на территории иностранного государства, либо финансируемые из-за рубежа, в том числе через российские компании с зарубежным участием.

При этом руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в среду заявил, что новый закон не будет распространяться на российские СМИ с иностранным участием в капитале.

Какие именно издания должны быть зарегистрированы в качестве иностранного агента, решать будет министерство юстиции России, подчеркнул накануне заместитель председателя нижней палаты российского парламента Петр Толстой.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделение в США как «иностранного агента», но обратится по этому вопросу в суд.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас Кент, «телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет». Он отметил, что «журналистов Свободы» преследовали и избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.