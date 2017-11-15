Военные в Зимбабве захватили телевидение, но отрицают переворот

В Зимбабве военные захватили государственную телекомпанию и передали заявление, что они не пытаются свергнуть президента страны Роберта Мугабе, а действуют против «преступников» в его окружении. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Выступивший с обращением человек в камуфляже утверждал, что президент и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована.

Накануне в Хараре были слышны взрывы и выстрелы, в том числе около резиденции Мугабе. Агентство Reuters сообщило, что рядом со столицей Зимбабве было замечено перемещение бронетехники и танков.

На прошлой неделе 93-летний лидер Зимбабве отправил в отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва рассматривался в качестве возможного преемника Мугабе и пользовался поддержкой армии. Глава вооруженных сил страны заявил о готовности «вмешаться», чтобы остановить политический кризис.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.