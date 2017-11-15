Абдулла Арипов откроет немецко-узбекский бизнес-форум в Мюнхене

15 ноября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов откроет немецко-узбекский бизнес-форум в баварской столице. Бизнес-форум организуется совместно с посольством Узбекистана и Германо-узбекским деловым советом.

Как сообщают местные СМИ, в рамках форума будут обсуждены инвестиционные возможности в Узбекистане и перспективы двусторонних отношений, а также состоится непосредственный обмен мнениями между участниками мероприятия.

В программе визита также запланированы встречи в Мюнхене с премьер-министром Федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером и другими официальными лицами.

Делегация Узбекистана примет участие в заседаниях Восточного комитета немецкой экономики, Германо-узбекского делового совета, а также проведет переговоры с руководителями Германского банка развития КfV и ведущих компаний ФРГ.

Также запланировано посещение некоторых крупных предприятий, обладающих современными технологиями и заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном.

В рамках предстоящего узбекско-германского бизнес-форума и по итогам визита будет подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.

Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибыла в Германию 14 ноября, визит продлится до 17 ноября.

В рамках конференции «Фокус на Восточную Европу – диалог с бизнесом» 14 ноября в Мюнхене глава узбекского правительства выступил с докладом перед деловыми кругами Германии, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.