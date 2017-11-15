В Узбекистане отменили выдачу банкам лицензий на проведение валютных операций

Постановлениями правления Центрального банка отменена практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте. В этой связи всем коммерческим банкам страны переоформлены лицензии, дающие право на осуществление банковских операций.



Данное решение принято в рамках исполнения постановления президента о мерах по государственной поддержке ювелирной промышленности и Указа президента о либерализации валютной политики, сообщает Nuz.uz.



Раньше Центробанк выдавал коммерческим банкам генеральные лицензии в соответствии с «Правилами выдачи коммерческим банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте», а на основании Положения «О порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» – лицензии, дающие право осуществления операций в национальной валюте.



Как пояснили в ЦБ, теперь операции коммерческих банков с иностранной валютой осуществляются на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности.