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Новости

В Узбекистане отменили выдачу банкам лицензий на проведение валютных операций

Здание Центрального банка Узбекистана.

Постановлениями правления Центрального банка отменена практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте. В этой связи всем коммерческим банкам страны переоформлены лицензии, дающие право на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в рамках исполнения постановления президента о мерах по государственной поддержке ювелирной промышленности и Указа президента о либерализации валютной политики, сообщает Nuz.uz.

Раньше Центробанк выдавал коммерческим банкам генеральные лицензии в соответствии с «Правилами выдачи коммерческим банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте», а на основании Положения «О порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» лицензии, дающие право осуществления операций в национальной валюте.

Как пояснили в ЦБ, теперь операции коммерческих банков с иностранной валютой осуществляются на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности.

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