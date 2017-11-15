Главу армии Зимбабве обвинили в измене, у столицы видели танки

Правящая парти Зимбабве обвинила главу вооруженных сил страны Константино Чивенги в измене. 14 ноября агентство Reuters сообщило, что рядом со столицей Зимбабве было замечено перемещение бронетехники и такнов. Речь о перевороте пока не идет, но аналитики отмечают усилившееся противостояние между президентом Робретом Мугабе и армией.

На прошлой неделе 93-летний лидер Зимбабве отправил в отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва рассматривался в качестве возможного преемника Мугабе и пользовался поддержкой армии. Глава вооруженных сил страны заявил о готовности «вмешаться», чтобы остановить политический кризис.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.