В Узбекистане выросли цены на бензин

В Узбекистане с 15 ноября серьезно вырастут цены на бензин, примерно на 40%, сообщает Sputnik Узбекистан.



Соответствующее постановление правительство утвердило 14 ноября. Эту информацию подтвердили и в «Узбекнефтегаз».

Согласно обнародованному документу, розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысится на 1000 сумов и составит 3800 сумов. Бензин АИ-91 будет стоить 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены будут действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.

Сообщается, что такое решение было принято из-за ряда факторов, в первую очередь из-за дефицита топлива, который сегодня наблюдается во всех областях Узбекистана, кроме столицы. Чтобы решить этот вопрос, национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» приняла решение повысить стоимость бензина, который несмотря на предыдущие шаги властей в этом направлении, оставался по сути социальным.

В госкомпании уверены, что подобные шаги должны убрать с рынка и всех спекулянтов, которые наживались благодаря острой нехватке бензина на рынке и создавали искусственный ажиотаж вокруг этого востребованного продукта.

Правительство Узбекистана каждый год повышает цены на бензин. Так, в 2016 году его стоимость повышалась два раза – в начале года всего на 45 сумов, а уже чуть позже в октябре произошел резкий скачок вверх – более чем на 30% в зависимости от марки. Тогда правительство мотивировало свое решение установлением единой цены на топливо по всей республике, чтобы убрать с рынка незаконных предпринимателей.