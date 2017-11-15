В Душанбе неизвестные напали на лидера оппозиционной партии

Лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зоиров подвергся нападению со стороны неизвестных лиц. Нападение на известного политика было совершено вечером 9 ноября недалеко от дома в Душанбе в то время, когда он прогуливал собаку. Об этом Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщил сам пострадавший.

По словам политика, неизвестные настигли его на мостике, расположенном в 103-м микрорайоне Душанбе. В результате нападения, он получил увечья двух пальцев правой руки. Рахматилло Зоиров утверждает, что совершенно не знаком с нападавшими и уверен, что этот инцидент связан с его политической деятельностью.

Лидер СДПТ сообщил о случившемся правоохранительным органам и уже ответил на вопросы следователя.

Рассказывая подробности инцидента, Зоиров сообщил, что сперва к нему подошла женщина 35-40 лет. «Она прокричала в мой адрес, мол, «ты плохой мусульманин, бессовестный». После подошел парень 28-30 лет и также прокричал «ты, предатель Зоиров, опять вернулся, чтобы заниматься провокацией». Третий человек подошел сзади и хотел ударить меня по голове железным прутом, но я успел защититься правой рукой».

Ему пришлось обратиться за медицинской помощью в ближайшую клинику. Это не первый инцидент, в котором неизвестные нападают на лидера оппозиционной партии. Четыре года назад во время проведения партийного собрания группа скандальных женщин ворвалась в помещение и обвинила Зоирова и его соратников в дестабилизации политической обстановки в Таджикистане.

Рахматилло Зоиров возглавляет СДПТ со дня ее основания в 1998 году.