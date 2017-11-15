Гей из Чечни Мовсар Эскарханов извинился перед властями республики

Покинувший Чечню из-за преследований открытый гей Мовсар Эскарханов извинился перед властями республики в эфире ее телевидения. В анонсе сюжета чеченской телерадиокомпании «Грозный» он обвиняет журналистов издания Time, которым ранее давал интервью, в попытке опозорить его перед чеченским народом.

По словам Эскарханова, ему якобы обещали помочь с получением документов в Германии, но не помогли. Свои предыдущие заявления он объясняет тем, что принимал противоэпилептические таблетки.

В сентябре Мовсар Эскарханов рассказал корреспонденту Time, как подвергался преследованиям в Чечне, в том числе со стороны своих родственников. Он заявил, что может покончить с собой, поскольку в начале сентября ему второй раз отказали в политическом убежище в Германии, где он на тот момент находился в лагере для беженцев.

Телеканалу Би-Би-Си, который обратил внимание на сюжет об извинениях Эскарханова, не удалось получить от него комментарий.

В апреле «Новая газета» начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне нет гомосексуалов. Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призывают власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.