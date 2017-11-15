Генпрокурор США может открыть расследование о Клинтон и сделке по урану

Министерство юстиции США рассматривает возможность открыть расследование обстоятельств продажи компании «Уран Один» российской госкорпорации «Росатом» в 2010 году. Об этом заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс на слушаниях в Конгрессе.

Расследовать детали сделки ранее призывали конгрессмены-республиканцы и президент США Дональд Трамп. Они полагают, что при ее согласовании тогдашний Госсекретарь США Хиллари Клинтон могла нарушить закон. Демократы считают эти обвинения попыткой отвлечь внимание от расследования возможных связей команды Дональда Трампа с Кремлем.

На заседании в Конгрессе генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что вспомнил о встрече с одним из советников штаба Трампа Джорджем Пападопулосом во время предвыборной кампании. Ранее Пападопулось признался в даче ложных показаний ФБР. Согласно материалам дела, советник обещал устроить встречу Трампа и президента России Владимира Путина в 2016 году.

Давая показания в прошлый раз, Сешнс неоднократно подчеркивал, что ему не было известно о каких-либо контактах между приближенными Трампа и Москвой. Расследование возможного вмешательства России в выборы в США ведет специальный прокурор Роберт Мюллер и комитет по разведке Сената США.