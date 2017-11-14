На кыргызско-казахской границе сохраняются очереди, но ожидающих уже меньше. Об этом Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили в Государственной пограничной службе КР.

По словам пресс-секретаря ведомства Салкын Абдыкариевой, на КПП «Ак жол – автодорожный» граждан, стоящих в очереди, нет, но проезда ждут около 50 единиц транспорта. На других КПП – «Ак-Тилек» и «Чон капка» находится по 300 и 184 большегрузных фуры соответственно.

– Казахская сторона пропускает по пять машин в час. Но очередей из людей, как было раньше, уже нет. Например, на КПП «Ак жол – автодорожный» уже неделю практически нет граждан, ожидающих в очереди. Ближе к обеду, когда приезжают люди на такси, маршрутных автобусах может скопиться около 100 человек. Но в другое время очередей не наблюдается.

Она добавила, что на КПП «Чалдовар», «Кенбулун» и «Токмок» ситуация спокойная, очередей нет.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Изначально официальная Астана объясняла эти меры президентскими выборами, но 25 октября было сказано о «существенном расхождении» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем. Правительство КР эти обвинения отвергает.