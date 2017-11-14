МИД: доставленных в Грозный из Сирии казахстанцев вернут на родину

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сказал, что среди доставленных в город Грозный 13 ноября из Сирии десятков человек есть граждане Казахстана. «Это женщина 1988 года рождения, жительница города Уральск, и четверо ее несовершеннолетних детей», – сказал Жайнаков журналистам в Астане сегодня.

«В аэропорту Грозного их встретили сотрудники посольства Казахстана в России. В ближайшее время эвакуированные будут доставлены в Казахстан», – сказал Жайнаков. «Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чечни за оказанную помощь в эвакуации казахстанских граждан», – сказал он.

Чеченские официальные лица ранее сообщили, что в Грозный доставлены несколько десятков российских граждан, а также граждане Узбекистана и Казахстана.

По заявлениям властей, в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке участвует более сотни казахстанцев, там же находятся десятки жен, вдов и детей боевиков.