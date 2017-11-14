Власти Туркменистана продолжают требовать «вернуть детей в детсад»

Давление на сотрудников госучреждений с требованием водить детей в детские сады продолжается, сообщают источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане.

По словам собеседников «Азатлыка» в северном регионе страны в Дашогузе, по меньшей мере в десяти государственных учреждениях районов Сапармурад Туркменбаши и Акдепе, накануне были проведены собрания, на которых родителям и сотрудникам сделали предупреждение с требованием водить детей в детские сады.

«Но, многие заявили, что у них нет денег и они с трудом выживают, 80 манатов большие деньги. Для многих семей – это половина месячного бюджета», – рассказал житель Дашогуза, беседовавший с «Азатлыком» на условиях анонимности.

По его словам, после недавнего подорожания детских садов, количество детей в дошкольных учреждениях региона становится все меньше. «Если раньше детский сад посещали 200 детей, теперь же не больше 15. В основном это дети сотрудников предприятий бюджетной сферы», – рассказал собеседник, отметив, что многие родители, работающие в сельском хозяйстве теперь вынуждены брать детей с собой на поля.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Туркменистане месячная оплата детского сада за одного ребёнка вырастет с 8 манат до 80 манат, то есть в 10 раз.