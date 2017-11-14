В Госдуме предложили приравнять все зарубежные СМИ к иноагентам

В Госдуме предложили дать Министерству юстиции возможность приравнивать к иностранным агентам любые зарубежные СМИ, работающие на территории России. Об этом заявил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Петр Толстой, комментируя подготовленные депутатами поправки к закону о СМИ.

По словам Толстого, иностранными агентами теперь смогут признать СМИ, зарегистрированные на территории иностранного государства либо финансируемые из-за рубежа, в том числе через российские компании с зарубежным участием. Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях, то есть делать соответствующие пометки на сайте и на печатной продукции.

Какие СМИ должны быть зарегистрированы в качестве иностранного агента, решать будет министерство юстиции России, подчеркнул Толстой. Те, кто откажутся регистрироваться – потеряют возможность работать в России, добавил он.

Поправки могут быть приняты Госдумой России уже завтра. Российские власти заявляют, что это ответные меры на регистрацию в США в качестве иностранного агента телеканала RT, который финансируют российские власти. В Госдепартаменте США не раз подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу прессы.