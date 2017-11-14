В Ташкенте скончался основатель ансамбля «Садо», композитор и актер Владимир Барамыков (видео)

13 ноября после продолжительной болезни скончался основатель первой в Узбекистане поп-группы «Киберги», художественный руководитель ансамбля «Садо», композитор и киноактер Владимир Барамыков.

Как сообщили «Озодлику» родственники Владимира Барамыкова, его похоронят 15 ноября на кладбище Боткина в Ташкенте.

«Музыкальное искусство и киноискусство Узбекистана лишились своего талантливого сына», говорит нашему радио известный узбекский кинорежиссер Эльер Ишмухамедо.

– Я разговаривал с ним совсем недавно. Он хотел написать музыку для моего нового фильма. К сожалению, меня не будет на его похоронах, потому что сейчас я нахожусь не в Ташкенте. Я поеду в Ташкент через две недели и надеюсь, что смогу прочитать Коран у его могилы. Услышав о его кончине, я сильно огорчился. Он был талантливым музыкантом, написал музыку для многих фильмов. В 1969 году я пригласился его сняться в моем фильме «Влюбленные». Тогда он только что основал свой ансамбль «Киберги». Именно в те годы я открыл для себя Володю, – говорит «Озодлику» Эльер Ишмухамедов.

Вот как вспоминает о Владимире Барамыкове известный узбекский актер Шухрат Эргашев, сыгравший с ним в кинофильме «Влюбленные».

– Он является основателем первого в Узбекистане вокально-инструментального ансамбля, который был создан при историческом факультете ТашГУ (нынешний Национальный университет Узбекистана – Ред.). Затем Барамыков основал легендарную группу «Садо». В состав этого знаменитого трио входили такие яркие певицы, как Кумуш Раззакова, Азиза Мухамедова и Мила Романиди. В 1981 году на международном музыкальном фестивале в Ялте группа «Садо» заняла первое место.

Последние 10-15 лет Владимир Барамыков сильно болел. Однако продолжал заниматься творчеством.

– В последние годы он писал музыку для кинофильмов. Недавно ездил на лечение в Индию. Смерть не входила в его планы, – говорит Шухрат Эргашев.

По словам киноактера, Владимир Барамыков, который будет предан земле в Ташкенте – в городе, в котором он родился и вырос, очень любил Узбекистан:

​– Ему не дали никаких званий, хотя он был достоен этого. Он сыграл важную роль в развитии узбекской поп-музыки, ​– сказал «Озодлику» известный узбекский киноактер Шухрат Эргашев.

Владимир Барамыков написал музыку на стихи таких известных поэтов, как Илья Резник, Лев Ошанин, Юрий Энтин, Евгений Ширяев, Николай Волков, Усман Азим и Эркин Мадрахимов.

Также Барамыков сделал аранжировки песен, написанных известными композиторами – Раймондом Паулсом, Давидом Тухмановым, Евгением Ширяевым, Энмарком Салиховым, Дилором Сайдаминовой и Дилором Амануллаевой.

Барамыков снялся более чем в десяти советских фильмах.