В Узбекистане при религиозных учебных заведениях откроются курсы по обучению Корану

По приказу председателя Духовного управления мусульман Узбекистана, муфтия Усманхана Алимова при религиозных учебных заведениях откроются платные курсы. По словам заместителя председателя ДУМУ, шейха Абдулазиза Мансура, с 1 декабря более 700 человек могут обучаться Корану, таджвиду (правила чтения Корана) и арабскому языку на курсах, открытых при одиннадцати религиозных учебных заведениях.

В распоряжении редакции «Озодлика» оказалась копия приказа №113, подписанного председателем Духовного управления мусульман Узбекистана Усманханом Алимовым 13 ноября этого года.

Как говорится в документе, с 1 декабря этого года при одинадцати религиозных учебных заведениях Узбекистана – в 9 медресе, приравненных к средним специальным учебным заведениям, в 1 медресе, приравненном к высшему учебному заведению, а также в 1 институте и 1 университете – откроются платные курсы.

На платных курсах желающие будут обучаться Корана, таджвиду (правила чтения Корана) и арабскому языку. Продолжительность курсов составит – шесть месяцев, стоимость – 1 миллион сумов (123 доллара США).

По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман Узбекистана, шейха Абдулазиза Мансура, решение об открытии платных курсов было принято после многочисленных просьб со стороны узбекистанцев, обращавшихся в ДУМУ на протяжении многих лет. Он говорит, что на платных курсах могут обучаться в основном люди старшего поколения.

– В приказе не установлен возраст желающих обучаться на этих курсах, но все же эти курсы предназначены для людей старшего поколения. Долгие годы старшее поколение узбекистанцев обращались в наше управление и говорили, что в юности у них не было возможности обучаться религиозным знаниям. «Сейчас наш возраст не позволяет учиться в медресе, где сейчас мы можем получить знания по Корану?», спрашивали они нас. Теперь мы решили удовлетворить эту потребность и открыть курсы, – сказал «Озодлику» шейх Абдулазиз Мансур.

В настоящее время в Узбекистане действует Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, который подчиняется ДУМУ, Ташкентский исламский университет, а также Высшее медресе Мир Араб, официальное открытие которого состоялось 7 июня этого года в Бухарской области республики.

​Кроме того, в республике открыты девять медресе, приравненные к средне-специальным учебным заведениям: медресе «Кукалдош» в Ташкенте, медресе «Мирараб» в Бухаре, медресе «Саййид Мухйиддин Махдум» в Андижане, медресе «Мулла кыргыз» в Намангане, медресе «Ходжа Бухари» в городе Китаб, медресе «Фахриддин ар-Розий» в городе Ургенче, медресе «Мухаммад аль-Беруни» в Нукусе, а также женские медресе «Хадичаи Кубро» в Ташкенте и «Джуйбори Калон» в Бухаре.

После окончания учебы выпускники вышеперечисленных религиозных учебных заведений могут работать имам-хатибами (главный духовник у мусульман – Ред.), имамами, помощниками имамов, атинами (женщины, проводящие религиозное обучение и религиозные праздники – Ред.), а также в духовно-просветительских центрах при государственных учреждениях.

Согласно официальным данным, в настоящее время в этих исламских учебных заведениях обучается всего 250 человек. По мнению наблюдателей, этого количества обучающихся недостаточно для удовлетворения духовных потребностей жителей Узбекистана – страны с преимущественным мусульманским населением. Стоит отметить, что на 1 января 2017 года население Узбекистана составила 32,12 млн человек.

В Узбекистане действующее законодательство «О свободе совести и вероисповедания», заново принятое в 1998 году, запрещает проводить религиозное обучение частным образом.

В связи с этим, в стране частным лицам было запрещено обучать людей Корану или арабскому языку на дому.